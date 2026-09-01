Vedat Milor'dan iddialara yanıt: İftira!
İstanbul Erenköy'deki bir işletmenin sahibi, mekanının tanıtımı için Vedat Milor'e 9 bin euro (500 bin TL) ödediğini ancak çekilen içeriğin yayınlanmadığını ileri sürdü. İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Milor'dan açıklama geldi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:47 Güncelleme:
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir işletmenin tanıtımı karşılığında kendisine 9 bin euro (500 bin TL) ödendiği ancak içeriğin yayımlanmadığı yönündeki iddiaların ardından suskunluğunuz bozdu. Milor iddiaları "iftira" olarak nitelendirdi.
Milor, tartışmaların ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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