Vedat Milor'dan iddialara yanıt: İftira!

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir işletmenin tanıtımı karşılığında kendisine 9 bin euro (500 bin TL) ödendiği ancak içeriğin yayımlanmadığı yönündeki iddiaların ardından suskunluğunuz bozdu. Milor iddiaları "iftira" olarak nitelendirdi.

Milor, tartışmaların ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.