Yasemin Kay Allen'dan o videoya tepki: O kişi ben değilim, yasal yollara başvuracağım

Sosyal medyada siyah mayosuyla Maldivler'de dalış yaptığı öne sürülen bir kadının görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Videodaki kişinin oyuncu Yasemin Kay Allen olduğu ileri sürüldü.

Kendisine ait olduğu iddia edilen video hakkında açıklama yapan Allen, "Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim" diyerek yalanladı.

Adının bu görüntülerle birlikte anılmasından ve asılsız iddiaların yayılmasından büyük rahatsızlık duyan Yasemin Kay Allen, yeni bir açıklama daha yaparak konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Yasemin Kay Allen, hukuki süreç başlatacağını şu sözlerle duyurdu: Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir, bilgilerinize duyurulur. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli.