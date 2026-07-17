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        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı' bu akşam SHOW TV'de

        'Yaz Bir Şarkı' bu akşam SHOW TV'de

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunuculuğunu üstlendiği, SHOW TV'nin müzik-eğlence programı 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Yeni bölümü bu akşam SHOW'da

        Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı', programıyla cuma akşamları SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

        Yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği programın bu haftaki konukları; Alişan, Serkan Nişancı ve Yiğit Mahzuni. Programda Alişan yeni şarkısı 'Kadere Bak'ı, Yiğit Mahzuni 'Külliyen Zarar'ı, Serkan Nişancı ise büyük ilgi gören 'Eller Üzer'in devamı niteliğindeki yeni şarkısı 'Unutacağım'ı ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

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        Sohbetin akıp gittiği gecenin samimi itiraflarında ise Demet Akalın, Alişan ile beş yıl süren küslüklerini ve nasıl barıştıklarını tüm samimiyetiyle anlatırken, Sinan Akçıl da Ajda Pekkan'a aynı şarkıyı iki kez sattığını açıklayacak.

        Yıldız isimler, dillerden düşmeyen şarkılar ve eşsiz sohbetiyle 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

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