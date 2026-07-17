'Yaz Bir Şarkı' bu akşam SHOW TV'de

Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı', programıyla cuma akşamları SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği programın bu haftaki konukları; Alişan, Serkan Nişancı ve Yiğit Mahzuni. Programda Alişan yeni şarkısı 'Kadere Bak'ı, Yiğit Mahzuni 'Külliyen Zarar'ı, Serkan Nişancı ise büyük ilgi gören 'Eller Üzer'in devamı niteliğindeki yeni şarkısı 'Unutacağım'ı ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

REKLAM

Sohbetin akıp gittiği gecenin samimi itiraflarında ise Demet Akalın, Alişan ile beş yıl süren küslüklerini ve nasıl barıştıklarını tüm samimiyetiyle anlatırken, Sinan Akçıl da Ajda Pekkan'a aynı şarkıyı iki kez sattığını açıklayacak.

Yıldız isimler, dillerden düşmeyen şarkılar ve eşsiz sohbetiyle 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!