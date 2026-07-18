'Yaz Bir Şarkı'da sürpriz itiraflar

SHOW TV'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Yaz Bir Şarkı', beşinci bölümüyle pop müziğin sevilen şarkılarını ve türküleri aynı sahnede buluşturdu. Alişan, Serkan Nişancı ve Yiğit Mahzuni'nin konuk olduğu bölümde, doya doya müziğin yanı sıra sürpriz itiraflar ve samimi sohbetler geceye damgasını vurdu.

'Yaz Bir Şarkı'nın 5'inci bölümünde;

Yiğit Mahzuni, dedesi Aşık Mahzuni Şerif'in hafızalara kazınan eserlerini bağlama eşliğinde seslendirirken, stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

Yiğit Mahzuni, dedesi Aşık Mahzuni’nin eserlerini seslendirdi;

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Demet Akalın, Alişan ile beş yıl süren küslüklerinin perde arkasını ve nasıl barıştıklarını tüm samimiyetiyle anlatırken, Alişan da eski dostu Mahsun Kırmızıgül ile yaşadığı küslüğün nasıl son bulduğunu ilk kez paylaştı.

Alişan, Mahsun Kırmızıgül ile nasıl barıştıklarını anlattı;

Ajda Pekkan'a aynı şarkıyı iki kez sattığını esprili bir dille anlatan Sinan Akçıl stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Sinan Akçıl’dan kahkaha dolu Ajda Pekkan anısı;

Demet Akalın ve Sefo'nun sevilen düeti 'Yerinde Dur'u arabesk tarzında yeniden yorumlayan Serkan Nişancı büyük alkış aldı .

Serkan Nişancı’dan 'Yerinde Dur' performansı;

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'Yaz Bir Şarkı'da Alişan yeni şarkısı 'Kadere Bak'ı, Yiğit Mahzuni 'Külliyen Zarar'ı, Serkan Nişancı ise sevilen 'Eller Üzer' şarkısının devamı niteliğindeki yeni eseri 'Unutacağım'ı izleyiciyle ilk kaz buluşturdu.

YAZ BİR ŞARKI’NIN YENİ BÖLÜM KONUKLARI; IŞIN KARACA VE ELİF BUSE DOĞAN!

Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla ekrana gelen "Yaz Bir Şarkı", bu hafta da müzik dünyasının sevilen iki güçlü ismini ağırlıyor. Güçlü sesi ve hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Işın Karaca ile Türk Halk Müziğinin başarılı temsilcilerinden Elif Buse Doğan, sevilen eserleri, sürpriz performansları ve samimi sohbetleriyle yaz akşamına renk katacak.

İşte 'Yaz Bir Şarkı'nın yeni bölüm tanıtımı;

'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!