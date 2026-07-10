Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı' bu akşam SHOW TV'de

        'Yaz Bir Şarkı' bu akşam SHOW TV'de

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunuculuğunu üstlendiği, SHOW TV'nin müzik-eğlence programı 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Yaz Bir Şarkı' SHOW TV'de

        Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı', programıyla cuma akşamları SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği programın bu haftaki konukları; Ankaralı şarkıcılar Hüseyin Kağıt, Ayşe Dinçer ve Erkal Sonel.

        Dillere pelesenk Ankara havalarının ekrana taşınacağı programda, şarkıcı Ayşe Dinçer ve Erkan Sonel'in seslendireceği türküler eğlenceyi zirveye taşırken, Hüseyin Kağıt ve Sinan Akçıl ise piyano başında sergileyecekleri alışılmışın dışındaki performans izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

        Yıldız isimler, dillerden düşmeyen şarkılar ve eşsiz sohbetiyle 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor

        Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine bugün başlanıyor. Duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan Cihantimur'un katılamayacağı öğrenildi. (İHA)

        #Yaz Bir Şarkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!