Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı', programıyla cuma akşamları SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği programın bu haftaki konukları; Ankaralı şarkıcılar Hüseyin Kağıt, Ayşe Dinçer ve Erkal Sonel.

Dillere pelesenk Ankara havalarının ekrana taşınacağı programda, şarkıcı Ayşe Dinçer ve Erkan Sonel'in seslendireceği türküler eğlenceyi zirveye taşırken, Hüseyin Kağıt ve Sinan Akçıl ise piyano başında sergileyecekleri alışılmışın dışındaki performans izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Yıldız isimler, dillerden düşmeyen şarkılar ve eşsiz sohbetiyle 'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!