Yılmaz Erdoğan'dan 'Vizontele' müjdesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Uluslararası Film Festivali'nin üçüncü gününde yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Özer Olgun Kültür Merkezi'ndeki söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi.

Bir hikâyede "Bundan film olur" dedirten bir şey olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tabii yazarken beş yılı çöpe atmak da var. Geçmişte yazdım yazdım olmadı. Meğerse ondan olmazmış. 30 kere yazdığım da oldu. 'Bir Demet Tiyatro'yu yazarken 'Bundan film olur' demiştim" ifadelerini kullandı.

"BU SON VİZONTELE OLACAK"

Fethiye basınında yer alan detaya göre ise; yeni bir Vizontele projesi üzerinde çalıştıklarını müjdeleyen Yılmaz Erdoğan, bu yaz hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Bu son Vizontele olacak. 2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz" dedi.