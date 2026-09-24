Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeki Müren, vefatının 30'uncu yılında Bodrum'da anıldı

        Zeki Müren, vefatının 30'uncu yılında Bodrum'da anıldı

        Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında, son yıllarını geçirdiği ve müzeye dönüştürülen Bodrum'daki evinde düzenlenen törenle yad edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vefatının 30'uncu yılında anıldı

        Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında, son yıllarını geçirdiği ve daha sonra müzeye dönüştürülen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

        'Sanat Güneşi' olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen anmada mevlit okundu. Sanatçıyla ilgili konuşmaların yapıldığı programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında vatandaşlar sanatçının müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek eşyalarını inceledi.

        REKLAM

        Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ile TEV Genel Müdürü Melike Koçoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeki Müren
        #Muğla
        #BODRUM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Mezarlıkta baltalı saldırı
        Mezarlıkta baltalı saldırı
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi