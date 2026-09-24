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        Haberler Televizyon Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'

        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü bölümü reytinglerde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu dolu üçüncü bölümüyle ekranlara damga vurdu. Leyla’nın dönüşüyle dengelerin altüst olduğu, geçmişe dair soru işaretlerinin büyüdüğü ve gerilimin giderek yükseldiği bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.

        Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü; 20+ABC1’de 9.51 izlenme oranı, 29.69 izlenme payı, Total’de 8.85 izlenme oranı, 29.98 izlenme payı, AB’de ise 8.40 izlenme oranı, 28.88 izlenme payı alarak zirveye yerleşti. Böylelikle yeni sezon projeleri arasında açık ara en iyi reyting oranlarına ulaşan dizi oldu.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'SEVDAN BİR ATEŞ'

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        Dizi sosyal medyada #SevdanBirAteş etiketi ile X’te 4 saat 55 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        3'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Leyla’nın Mirza ile evli olduğunu herkesin önünde açıklaması konakta büyük bir şok yarattı. Yaşadığı olayların ardından fenalaşan Vuslat hastaneye kaldırılırken, Mirza’nın Leyla’ya olan öfkesi sürdü. Ancak Leyla’nın geçmişte yaşananların göründüğü gibi olmadığını söylemesi, Mirza’nın zihninde ilk soru işaretlerini oluşturmaya başladı.

        Leyla nüfus cüzdanıyla nikâhı bastı;

        Hastaneye gelen Leyla ise Miray’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Annesinin yaşadıklarından Leyla’yı sorumlu tutan Miray, öfkesine hakim olamayarak Leyla’ya tokat attı. “Giderken bizden babamı aldın, dönerken de annemizi mi alacaksın?” sözleriyle Leyla’ya çıkışan Miray’ın bu tepkisi, geçmişten gelen hesaplaşmayı daha da büyüttü.

        Mirza’yı yedi yıl önce neden terk etmek zorunda kaldığını anlatmaya hazırlanan Leyla, Destan için giderek daha büyük bir tehdide dönüştü. Öte yandan Mirza ile Hüma arasında yaşanan yakınlaşma bölümün dikkat çeken anlarından biri oldu. Mirza’nın “Babanı mı özledin?” sorusuna Hüma’nın onu işaret ederek karşılık vermesi, ikili arasındaki bağa dair merakı daha da artırdı.

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        Mirza’nın şefkati Hüma’nın yüzünü güldürdü;

        Finalde ise tansiyon zirveye çıktı. Leyla ve Hüma tuzağa düşürülerek kaçırılırken, bu sırada adamların elinden kaçmaya çalışan Hüma karanlık bir kuyuya düştü. Olanları fark ederek peşlerine düşen Mirza’nın uçurumun başında Leyla’ya seslenmesi, bölüme damga vurdu. Leyla hayatta kalabilecek mi? Hüma kuyudan kurtulabilecek mi? Mirza, Leyla’nın yıllardır sakladığı gerçekleri öğrenebilecek mi? Destan’ın yaptığı hamlelerin sonuçları ne olacak? Peş peşe yaşanan gelişmeler, “Sevdan Bir Ateş ”in yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 4'ÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “HİÇBİR ACI, HİÇBİR KEDER SONSUZA KADAR SÜRMEZ HÜMA!”

        Yayınlanan tanıtımda yerde bulduğu yüzüğün ardından Leyla ve Hüma’nın izini süren Mirza, adamlarıyla birlikte şiddetli yağmur altında arama çalışmalarına katılıyor. Hüma’nın karanlık bir kuyunun dibinde korku içinde beklediği anlar ise tanıtımın gerilimini artırıyor.

        Destan’ın, “Ben Leyla ölmeden ondan kurtulamıyorum!” sözleri dikkat çekerken Mirza’nın, “Buna kim cesaret ettiyse, Allah şahidim olsun, ölmekten beter edeceğim onu.” çıkışı yaşanacak büyük hesaplaşmanın sinyalini veriyor. Fragmanın finalinde Mirza’nın Hüma’nın bulunduğu kuyunun başına ulaşarak “Hüma!” diye seslenmesi yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

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        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #murat ünalmış
        #özge özacar
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