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        Haberler Magazin Zuhal Olcay ve Selçuk Yöntem'in kahkahalı sohbeti

        Zuhal Olcay ve Selçuk Yöntem'in kahkahalı sohbeti

        'Don Quixote Müzikali'nde bir araya gelen eski eşler Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay, müzikalin 2'nci sezonun öncesinde duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        "Yıllar sonra ortaya çıktı"

        İkinci sezonuna başlayan 'Don Quixote Müzikali', Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ı yeniden aynı sahnede buluşturdu. İlk 43 temsilinde 100 bini aşkın seyirciye ulaşan müzikalin oyuncuları, sezon öncesi magazin basınıyla bir araya geldi. Eski eşler ve konservatuvar arkadaşları olan ikili, birlikte sahne almanın keyfinden söz etti. Olcay, "Selçuk’la oynamak çok zevkli, çok güzel. Hasret kalmışız" dedi.

        Buluşmanın en şaşırtıcı anısı ise Olcay’dan geldi. Evlenip eğitim için Londra’ya gittikleri dönemde Don Kişot’un makyaj kitabını 25 pounda aldıklarını anlatan Olcay, kitabın hâlâ evinde durduğunu söyledi. Yöntem’in “Yıllar sonra ortaya çıktı bu” sözleri sohbete nostaljik bir hava kattı.

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        Sohbette yaş konusu da esprili bir şekilde açıldı. Formunu nasıl koruduğu sorulan Olcay, “Formu korumanın en iyi yolu, gerçekten içtenlikle söylüyorum, çalışmak” dedi. Yöntem ise çalışmayı bırakmanın insanı "ruhen çökerttiğini" söyledi. Olcay’ın “Hâlâ çok iyi görünüyorsunuz ya da hâlâ çok genç görünüyorsunuz demeyin, bu iltifat değil” çıkışı da buluşmanın gülümseten anlarından biri oldu.

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        #Selçuk Yöntem
        #zuhal olcay
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