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İnternetin bu denli yaygınlaşmadığı zamanlarda bulmacalara dergi ve gazete eklerinden ulaşıyorduk. Kimi zaman bulmacalar ayrı bir ek olarak kitapçık halinde sunuluyordu. Günümüzdeyse bulmaca tarzı kelime oyunlarına bir tıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bulmacalarda çok fazla sorulan sorulardan birisi de “magmanın diğer adı nedir?” sorusudur. Magmanın ne olduğuna ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Magmanın Diğer Adı Nedir?

Yer altındaki ergimiş haldeki kayaçlara “magma” denir. Yanardağlardan püsküren magma ise lav olarak isimlendirilir. Oldukça sıcak ve yarı sıvı halde bulunmaktadır. Manto katmanının çoğunu magma oluşturmaktadır. Dünya üzerindeki çatlak ya da delikler üzerinden birtakım patlamalara da sebebiyet verebilir. Erimiş kayaların yanı sıra kristaller ve volkanik gazlar da içerir. Şayet magma derinlerde soğursa büyük küçük kristaller oluşturur. Ancak yüzeyde soğursa tamamen kristal bir kayaç oluşumu gözlenmez. Bunun sebebi yüzeyde yer alan magma ile bulunduğu ortam arasındaki ısı farkının fazla olması ve magmanın bu yüzden hızla soğumaya başlamasıdır. Magmanın diğer adı ise lav ya da öbeksidir.

Magma Diğer İsmi

Bulmacalar çok yönlü olarak kişiyi etkilemektedir. Bulmacalar öğretici oldukları kadar verimli vakit geçirmenin de anahtarıdır. Bulmacalar sayesinde stres seviyemiz azaldığından dolayı mutluluğumuz katlanarak artacaktır. Keyifli ve huzurlu zamanlar için şimdiden bulmaca çözmeye başlayabilirsiniz. Bulmacalarda kimi kelimeler oldukça fazla sorulmaktadır. Bunlardan biri de magma sözcüğüdür. Magma kelimesinin diğer isimleri öbeksi ve lavdır.

Magma Nedir?

Magma deyince çoğumuzun aklına çizgi filmlerden ya da haberlerden akılda kalan yanardağ patlamaları gelmektedir. Oysa yanardağların püsküren kısımlarına lav denilmektedir. Magma, dünya yüzeyinin hemen altında yer alan yarı sıvı ve sıcak halde bulunan kayadır. Minerallerin karışımıyla oluşmaktadır. Magmatik kayaçlar magmanın katılaşmasıyla oluşur. Derinlik, yarı derinlik ve yüzey kayaçları olmak üzere üç adet magmatik kayaç vardır. Derinlerde magma ile ortam arasındaki ısı farkı az iken yüzeyde magma ile ortam arasındaki ısı farkı fazladır.