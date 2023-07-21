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        Haberler Yemek Yapma Magnolia Tarifi: Sofranızı Tatlandıracak Magnolia Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Magnolia tarifi: Sofranızı tatlandıracak magnolia nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Yumuşacık puding, çilek ve bebek bisküvisinin muhteşem uyumuyla buluşan lezzetli bir magnolia yediniz mi? Magnolia tatlısı son yıllarda ülkemizde popüler olan tatlıların başında gelir. Kup içerisine koyularak servis yapılan tatlı özellikle sütlü tatlı severlerin vazgeçemediği bir lezzettir. Evde magnolia tatlısı yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız magnolia tarifi ile hem aileniz hem de misafirleriniz için damak şenlendiren tatlı yapabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:15
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        Magnolia tarifi
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        Şerbetli tatlı sevmeyen kişiler daha çok sütlü tatlıları tüketmektedir. Sütlü tatlılar arasına yeni katılan agnolia tatlısı hem hafif hem de lezzetli bir tatlıdır. Magnolia, New York şehrinde 1996 yılında kurulan ve tatlıya da adını veren Magnolia Bakery'den gelmektedir. Amerikalıların çok sevdiği muzlu pudingin Magnolia Baker’de üretilen ve satılan versiyonu olarak karşımıza çıkar. Amerika’dan ülkemize gelen bu tatlı çok sevilerek neredeyse çoğu tatlı dükkanlarının vazgeçilmezi olmuştur. Muzlu, yaban mersinli ve çilekli seçenekleri yanında zaman için oreolu, kahveli gibi ürünlerle de magnolia tatlısının içeriği zenginleştirilmiştir.

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        Magnolia yapılışı sırasında muhallebiyi yapmak için tencere kullanmanız gerekir. Muhallebiye krema ekleyeceğiniz zaman pişen muhallebiyi bir kenara alarak ılımasını bekleyip ardından kremayı koyduğunuzda kesilme olmamaktadır. Muhallebi eğer sıcak olursa krema soğuk olduğu için tam kıvama gelmeyebilir. Magnolia tatlısı içerisinde rondodan çektiğimiz bisküvileri kullanacağız. Fakat bebe bisküvisi yerine yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz. Tatlının içerisine koyacağınız meyvelerde de değişiklik yapmak size bağlı. Dilerseniz çilek kullanabilir dilerseniz de muz, yaban mersini, ahududu gibi kırmızı meyveler kullanabilirsiniz.

        Magnolia tatlısının kremasını sıkma torbasına koyarak kuplara sıkabilirsiniz. Eğer sıkma torbanız yok ise kaşık veya kepçe yardımıyla dökebilirsiniz. Eğer kuplarınız yok ise tepside muhallebi tatlısı yapabilirsiniz. Tepside yapılan magnolia tatlısını da kuplarda yaptığınız tatlının sırasında dizebilirsiniz. Tepsi de yaptığınız magnolia tatlısını dilimleyerek misafirlerinize servis yapabilirsiniz. Doğum günleri, çay saatleri, piknik gibi etkinliklerinizde kolay ve pratik olan magnolia tatlısını yaparak misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz.

        • Kaç kişilik:4-6 kişilik
        • Hazırlama süresi:15 dakika
        • Pişirme süresi:15 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 443 kalori

        Magnolia Malzemeleri

        • 5 su bardağı süt
        • 1 su bardağı toz şeker (200 ml)
        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 paket vanilya
        • 2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1,5 çay bardağı krema

        İçi için:

        • 1 paket bebe bisküvisi
        • 15-20 adet çilek (dilerseniz muz, kırmızı meyveler kullanabilirsiniz.)

        Magnolia Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Magnolia yapımı için tencere kullanacağız. 5 su bardağı süt alabilen tenceremizi alalım.
        • Tencere içerisine 5 su bardağı sütü koyalım. Ardından 1 su bardağı toz şekeri ekleyelim ve un yumurta sarısını da aktaralım.
        • Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Ocağın altını yakalım.
        • Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim.
        • Kaynamaya başlayan muhallebinin altını söndürerek ocaktan alalım.
        • İçerisine 1 paket vanilya ekleyelim ve karıştıralım.
        • Kenara aldığımız muhallebi ılımaya başladığında 1,5 çay bardağı kremayı ekleyelim ve mikser yardımıyla çırpalım.
        • 1 paket bebe bisküvisini rondo yardımıyla çekelim.
        • Çileklerimizi yıkayalım ve saplarını çıkararak dilediğiniz boyutta keselim.
        • Magnolia tatlısını kuplarda servis edeceksiniz kuplara birkaç kaşık muhallebi koyalım.
        • Kup tabanına muhallebiyi iyice yayalım.
        • Çilekleri dik olacak şekilde kenarlara yerleştirelim.
        • Muhallebi üzerine bebe bisküvisinden koyalım.
        • Üzerine tekrar muhallebiden koyalım.
        • Kup dolana kadar bu şekilde sırayla devam edelim.
        • Hazırladığımız Magnolia tatlımızı 3-4 saat buzdolabında bekletelim.
        • Soğuyan tatlımızın üzerine servis esnasında bisküvi, sos, çikolata sos gibi farklı malzemelerle süsleme yapabilirsiniz.
        • Magnolia tatlınız servise hazır.

        Afiyet olsun!

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