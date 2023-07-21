Şekerpare tarifi: Evde nefis şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler? Pastanelerde nar gibi kızarmış, şerbetiyle lezzetine lezzet katan şekerpareleri sevmeyen var mı? Tatlıların kraliçesi olarak adlandırılan şekerpare tatlısına çatalı dokundurduğunuz anda dağılması gerekir. Şekerpareyi tam kıvamında tutturmak bazen zorlayıcı olabilmektedir. Önemli olan doğru tarif ile püf noktaları kaçırmadan tatlıyı yapmaktır. Ağızda dağılan nefis bir şekerpare yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız şekerpare tarifi ile siz de misafirlerinize çayın yanında şekerpare ikramı yapabilirsiniz.

Kıvamı ve dokusu itibariyle diğer tatlılar arasında ayrı bir yere sahip olan şekerpare tatlısı bayram gibi özel günlerde çok sık tercih edilir. Özellikle ramazan ayında iftar sonrası vücudun tatlı ihtiyacını karşılamak için şekerpare çok iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Sanıldığının aksine pastane tadında bir şekerpare yapmak zor değil. Size vereceğimiz püf noktalar ile tam kıvamında şekerpare yaparak lezzet şöleni yaşayabilirsiniz.

Pastane tadında şekerpare yapmanın püf noktaları şunlardır: öncelikle şekerpare hamuruna mutlaka kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmalısınız. Eğer ununuzu birden eklerseniz kıvamı tutturmak da zorlanabilirsiniz. Tatlı mutlaka önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilmesi. Şekerpare yapımı ilk şerbeti yapıp soğumaya bırakırsanız tatlının piştiğinde tatlı sıcak şekerpare ılık olacak şekilde hazır bulunur. Şerbetlediğiniz tatlının üzerini kapatarak şerbetini çekmesini beklemesiniz.

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Kaç kişilik:10-12 kişilik

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:25 dakika

Kalori:1 adet 113 kalori

Şekerpare Malzemeleri:

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı (dilerseniz margarin kullanabilirsiniz)

2 adet yumurta (birinin akı kullanılacak)

Yarım su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı kadar un (kontrollü ekleyelim)

Şerbeti için:

4 su bardağı su (200 ml)

3 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Üzerine:

Toz Antep fıstığı, çekilmiş fındık, ceviz ya da Hindistan cevizi tozu

Şekerpare Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Şekerpare yapılışı için öncellikle şerbeti hazırlamaya başlayalım.

Şerbet için bir tencere alalım ve içerisine 4 su bardağı su ekleyelim. Ardından 3 su bardağı toz şekeri de ilave ederek ocağın altını açalım ve karıştıralım.

10 dakika şerbeti kaynatalım ve limon suyunu ekleyelim.

Limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatarak ocağın altını kapatalım.

Şekerpare hamuru yapımına başlayalım: hamur yapımı için derin bir karıştırma kabı alalım.

Oda sıcaklığında bekleyen tereyağı koyalım. Ardından 2 adet yumurtanın birini tam diğerinin akını alalım.

Sıvıyağ, irmik ve pudra şekerini ekleyip karıştıralım.

Karıştırdığımız harcın üzerine unumuzu yavaş yavaş ilave edelim (burada kontrollü olmak önemli.)

1 paket kabartma tozu,1 paket vanilyayı da ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğuralım.

Kıvam alan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım.

Elimizle oval şekil verelim ve yağladığımız fırın tepsisine sırayla dizelim.

Şekerpare hamurlarının üzerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürelim.

Ardından çatal ile boydan boya çizik atarak şekil verelim.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika pişirelim. Şekerparelerimizin üzeri kızardığında pişmiş demektir.

Üzeri kızarıp pişen şekerparelerimizi fırın tepsisinden almayalım. Önceden yapıp ılımaya bıraktığımız şerbeti şekerparelerin üzerine dökelim. Mutlaka her şekerpareye şerbetin gelmesine özen gösterelim. Fırın tepsisinde pişirme kâğıdı kullanan kişiler pişirme kağıdını kaldırıp veya şekerpareleri başka bir kaba alarak şerbetleme işlemini yapabilir.

Şerbetlemenin ardından fırın tepsisinin üzerini başka bir tepsi ile kapatalım.

Şekerparelerimizin üzerini süslemek için Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya çekilmiş fındık kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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