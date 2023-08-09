Haberler Gündem Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? 2023 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? 2023 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? Magnum çekilişlerinde sıra 4. döneme geldi. Son olarak 12 Temmuz 2023'de gerçekleştirilen çekilişin ardından şimdi de yılın 4. çekilişi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan Magnum çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak gibi soruların cevaplarına dair bilgileri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 09.08.2023 - 10:01 facebook

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Magnum çekilişleri devam ediyor. Yılın 4. çekilişinin tarihi açıklandı ve sonuçların duyurulacağı günler de belirlendi. Söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri ve yeni çekilişin tarihleri ile nasıl katılacağı ile ilgili detayları bir araya getirdik...

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MAGNUM 4. DÖNEM ÇEKİLİŞ NE ZAMAN? Magnum 4. dönem çekilişi 13 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Kampanya sonunda yapılacak çekiliş ile 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil, her ay yapılacak çekilişler ile 4'er adet 100 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye kartı verilecek.