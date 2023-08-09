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        Haberler Gündem Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? 2023 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

        Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? 2023 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

        Magnum çekilişlerinde sıra 4. döneme geldi. Son olarak 12 Temmuz 2023'de gerçekleştirilen çekilişin ardından şimdi de yılın 4. çekilişi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan Magnum çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak gibi soruların cevaplarına dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:01
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        Magnum çekilişleri devam ediyor. Yılın 4. çekilişinin tarihi açıklandı ve sonuçların duyurulacağı günler de belirlendi. Söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri ve yeni çekilişin tarihleri ile nasıl katılacağı ile ilgili detayları bir araya getirdik...

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        MAGNUM 4. DÖNEM ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

        Magnum 4. dönem çekilişi 13 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Kampanya sonunda yapılacak çekiliş ile 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil, her ay yapılacak çekilişler ile 4'er adet 100 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye kartı verilecek.

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        MAGNUM ÇEKİLİŞ KAMPANYASINA NASIL KATILIRIM?

        Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından şifreli Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum IOS, Magnum Android, Algida İle Kazan IOS, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.

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        MAGNUM ÇEKİLİŞ TARİHLERİ 2023

        10 MAYIS 2023

        13 HAZİRAN 2023

        12 TEMMUZ 2023

        9 AĞUSTOS 2023

        12 EYLÜL 2023

        10 EKİM 2023

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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