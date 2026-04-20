Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mahalle yolunu tomruklarla kapattı | Son dakika haberleri

        Mahalle yolunu tomruklarla kapattı: "Tapulu arazi" iddiası

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, ikametinin bulunduğu sokağın bir bölümünün kendi tapulu arazisi içinde kaldığını öne sürerek yolu tomruk ve parke taşlarıyla kapattı. Sokağın aniden kapatılmasıyla şoke olan tepki gösterip, yetkililerden sorunun çözülmesini talep etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi'nde bir vatandaşın "tapulu arazi" iddiasıyla mahalle yolunu kapatması, bölgede ulaşımı durma noktasına getirdi.

        Karacasu'nun Yaylalı Mahallesi Tavas Çıkmazı Sokak'ta ikamet eden Muzaffer Yıldız, sokağın bir kısmının kendi mülkü olduğunu ileri sürerek, buraya çam tomrukları yerleştirdi.

        Yıldız'ın, ayrıca çevredeki kilit parke taşlarını sökerek yol üzerine yığdığı görüldü. Bu müdahale nedeniyle sokak araç ve yaya geçişine büyük ölçüde kapandı.

        REKLAM
        .png
        .png

        Sokağın aniden kapatılması mahalle sakinleri ve sürücülerde şaşkınlığa yol açtı. Ulaşımın aksaması nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yetkililerden sorunun çözülmesini talep etti.

        .png
        .png

        Söz konusu alanın tapulu mülk olup olmadığı ve belediye ekiplerinin konuya ilişkin nasıl bir çalışma yürüteceği ise merak konusu oldu.

        .png
        .png
        #Aydın Haberleri
