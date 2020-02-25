Selçuk Aydemir'in 2015'de yayımladığı, çok satanlar listesine giren kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar', aynı adla sinemaya uyarlandı. Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde başrolleri Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda paylaştı.

1990'lı yıllarda geçen nostalji dolu bir aile filmi olarak gösterime 27 Mart'ta girecek olan, TR4033 Productions 'Mahalleden Arkadaşlar'ın afişini izleyiciler seçecek. Film için yapılan onlarca afiş, ikiye indirildi. İki afişten hangisinin 'Mahalleden Arkadaşlar'ı temsil edeceği yapılan oylamayla belirlenecek.