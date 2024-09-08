Mahalleliden ihale tepkisi: "Evimizde yabancı olmak istemiyoruz" diyerek TAG Otoyolu'nu kapattılar

"KENDİ EVİMİZDE YABANCI OLMAK İSTEMİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Gökmen Şahan, "Biz mahalleliler olarak büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Biz, devletine, milletine bağlı ve saygılı insanlarız. Bize hiçbir bilgi verilmeden burası ihaleye açılıyor. Hakkımız olanın bize verilmesini istiyoruz. Bir sabah hiç tanımadığımız insanlar gelip, bizi evimizden çıkaracak. Buradaki insanlar hep burada büyüdü. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Kendi evimizde yabancı olmak istemiyoruz. Kendi mahallemizde, kendi evimizde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.