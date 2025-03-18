Maher Zain: Türkiye'yi çok seviyorum

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, ilahilerini İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirdi. Kahramanmaraş ve Ankara'dan sonra İstanbul'da konser vermekten dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Maher Zain, Türkiye'deki hayranlarını çok sevdiğini ve onlardan Türkçe aksanı hakkında övgüler aldığını dile getirdi.

Maher Zain, ayrıca konser repertuvarında Türkçe eserlerin de yer aldığı bilgisini verdi. Zain, Harris J ile birlikte söyledikleri 'Qalbi Fil Madinah' adlı yeni eserin farklı bir hikâyesi olduğuna işaret ederek; "Şarkının nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum, 'Subhanallah' öylece ortaya çıkıverdi. Ben ve Harris J kardeşim bir stüdyoda çalışıyorduk ve sadece birkaç saat içinde şarkının yapısı, sözleri ve melodisi hazırdı. Sonra elbette onu kaydetmek ve müziği bitirmek için biraz zaman harcadık. Ama tam olması gerektiği gibiydi" diye konuştu.

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"RAMAZANI BURADA FARKLI BİR ŞEKİLDE HİSSEDİYORSUNUZ"

Ramazan ayının Türkiye'de çok farklı yaşandığını söyleyen ünlü müzisyen, şu değerlendirmelerde bulundu: Müslüman ülkelerde ramazanı görürsün, hissedersin ve bilirsin. Mesela benim yaşadığım yerde İsveç'te bunu göremezsin. Evde kendi dekorasyonlarını yapmak zorundasındır ve ancak ailenin yanına gittiğinde ramazanın geldiğini hissedersin. Ama burada, gittiğiniz her yerde ramazanı hissediyorsunuz. İnsanlarla tanıştığınızda ve 'ramazan mübarek' dediğinizde... Restoranlara gittiğinizde iftar hazır oluyor. Yani ramazanı kesinlikle farklı bir şekilde hissediyorsunuz.

"TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUM"

Maher Zain, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlığı dolayısıyla çok gururlu ve mutlu olduğunu da dile getirerek, "Yılbaşı gecesi, herkes dünyanın dört bir yanında kutlama yaparken, Türkiye sabah namazından sonra ayağa kalktı, büyük bir gösteri ve yürüyüş yaptı. Bu çok, çok önemli bir şey ve tüm dünyada konuşulması ve vurgulanması gereken bir şey. Bu gerçekten şaşırtıcı ve bundan çok gurur duyuyorum" görüşünü paylaştı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Zain, Türk izleyicilerine de bir mesaj ileterek, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim ve Türkiye'yi çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 90 dakika süren konserde Maher Zain ve ekibi, 'O Sensin Ki', 'Nerdesin', 'Insha Allah', 'Assalamu Alayka', 'Assubhu Bada', 'Huwa Ahmadun', 'Radhitu Billahi Rabba' ve 'Ya Habiba Ya Falastin'in da arasında bulunduğu Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkılarından bir seçkiyi seslendirdi.