Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Maher Zain: Türkiye'yi çok seviyorum - Magazin haberleri

        Maher Zain: Türkiye'yi çok seviyorum

        Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, Ramazan ayının ruhunu taşıyan ilahilerini İstanbul'da seslendirdi. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Zain, Ramazan ayının Türkiye'de çok farklı yaşandığını söyledi; "Müslüman ülkelerde ramazanı görürsün, hissedersin ve bilirsin. Mesela benim yaşadığım yerde İsveç'te bunu göremezsin ama burada, gittiğiniz her yerde ramazanı hissediyorsunuz"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'yi çok seviyorum"
        ABONE OL

        Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, ilahilerini İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirdi. Kahramanmaraş ve Ankara'dan sonra İstanbul'da konser vermekten dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Maher Zain, Türkiye'deki hayranlarını çok sevdiğini ve onlardan Türkçe aksanı hakkında övgüler aldığını dile getirdi.

        Maher Zain, ayrıca konser repertuvarında Türkçe eserlerin de yer aldığı bilgisini verdi. Zain, Harris J ile birlikte söyledikleri 'Qalbi Fil Madinah' adlı yeni eserin farklı bir hikâyesi olduğuna işaret ederek; "Şarkının nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum, 'Subhanallah' öylece ortaya çıkıverdi. Ben ve Harris J kardeşim bir stüdyoda çalışıyorduk ve sadece birkaç saat içinde şarkının yapısı, sözleri ve melodisi hazırdı. Sonra elbette onu kaydetmek ve müziği bitirmek için biraz zaman harcadık. Ama tam olması gerektiği gibiydi" diye konuştu.

        REKLAM

        "RAMAZANI BURADA FARKLI BİR ŞEKİLDE HİSSEDİYORSUNUZ"

        Ramazan ayının Türkiye'de çok farklı yaşandığını söyleyen ünlü müzisyen, şu değerlendirmelerde bulundu: Müslüman ülkelerde ramazanı görürsün, hissedersin ve bilirsin. Mesela benim yaşadığım yerde İsveç'te bunu göremezsin. Evde kendi dekorasyonlarını yapmak zorundasındır ve ancak ailenin yanına gittiğinde ramazanın geldiğini hissedersin. Ama burada, gittiğiniz her yerde ramazanı hissediyorsunuz. İnsanlarla tanıştığınızda ve 'ramazan mübarek' dediğinizde... Restoranlara gittiğinizde iftar hazır oluyor. Yani ramazanı kesinlikle farklı bir şekilde hissediyorsunuz.

        "TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUM"

        Maher Zain, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlığı dolayısıyla çok gururlu ve mutlu olduğunu da dile getirerek, "Yılbaşı gecesi, herkes dünyanın dört bir yanında kutlama yaparken, Türkiye sabah namazından sonra ayağa kalktı, büyük bir gösteri ve yürüyüş yaptı. Bu çok, çok önemli bir şey ve tüm dünyada konuşulması ve vurgulanması gereken bir şey. Bu gerçekten şaşırtıcı ve bundan çok gurur duyuyorum" görüşünü paylaştı.

        "TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

        Zain, Türk izleyicilerine de bir mesaj ileterek, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim ve Türkiye'yi çok seviyorum" ifadesini kullandı.

        Yaklaşık 90 dakika süren konserde Maher Zain ve ekibi, 'O Sensin Ki', 'Nerdesin', 'Insha Allah', 'Assalamu Alayka', 'Assubhu Bada', 'Huwa Ahmadun', 'Radhitu Billahi Rabba' ve 'Ya Habiba Ya Falastin'in da arasında bulunduğu Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkılarından bir seçkiyi seslendirdi.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maher Zain
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye saldırdı!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Trump ile Putin ne konuşacak?
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Milyonluk hırsızlık olayı
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"