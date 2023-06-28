Mahir İpek: Aşk elzem değil

"AŞK ELZEM DEĞİL"

Bir süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Mahir İpek'e yalnızlığın zor olup olmadığı soruldu. Aşkın hayatında elzem bir durum oluşturmadığını dile getiren İpek, bu konuda şunları söyledi: Şu anda çok başka şeyler düşünüyorum. Tabii aşk güzeldir ama bunun hayatımın içinde olması da elzem değildir. Sıkıntılı bir süreçten geçti ülke. Böyle bir iki ay kafa dinleyip daha motive olup yeni sezonu düşünüyorum. Hayatımda hem tiyatro hem de program var.