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Mahir İpek: Aşk elzem değil

Cihangir'de görüntülenen Mahir İpek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir süredir hayatında birinin olmadığı bilinen oyuncuya yalnızlığın zor olup olmadığı soruldu. Aşkın hayatında elzem bir durum oluşturmadığını ifade eden İpek, "Şu anda çok başka şeyler düşünüyorum, tabii aşk güzeldir ama bunun hayatımın içinde olması da elzem değildir" dedi

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  • Mahir İpek: Aşk elzem değil - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Mahir İpek, ikamet ettiği Cihangir'de objektiflere yansıdı.

    Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayı tercih etmeyen 51 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
  • Mahir İpek: Aşk elzem değil - Magazin haberleri

    "BU İSTANBUL ÖMRÜ UZATIR"

    Yıllardır Cihangir'de yaşadığını, nüfusun bir bölümünün bayram dolayısıyla şehri terk ettiği için İstanbul'u en çok bayramlarda sevdiğini söyleyen Mahir İpek şöyle konuştu: Cihangir benim mahallem, yıllardır da burada yaşıyorum. Bayramda İstanbul'un büyük çoğunluğu gitmiş. Benim için en güzel yanı bu bayram dönemleri. İşte huzur bu... Şuradan şuraya bir saatten fazla gidiyorsun ama şimdi üç beş dakikada ulaşmanın lüksü ömrü uzatıyor.
  • Mahir İpek: Aşk elzem değil - Magazin haberleri

    "AŞK ELZEM DEĞİL"

    Bir süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Mahir İpek'e yalnızlığın zor olup olmadığı soruldu. Aşkın hayatında elzem bir durum oluşturmadığını dile getiren İpek, bu konuda şunları söyledi: Şu anda çok başka şeyler düşünüyorum. Tabii aşk güzeldir ama bunun hayatımın içinde olması da elzem değildir. Sıkıntılı bir süreçten geçti ülke. Böyle bir iki ay kafa dinleyip daha motive olup yeni sezonu düşünüyorum. Hayatımda hem tiyatro hem de program var.

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