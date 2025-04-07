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        Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:41
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        Mahir Polat Adli Tıp'a sevk edildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti.

        AVUKATI PAYLAŞIMDA BULUNDU

        Polat'ın son durumu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Avukat Erkam Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu'nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor" dedi.

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        #son dakika
        #mahir polat
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