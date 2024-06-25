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        Haberler Gündem Güncel Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar | Son dakika haberleri

        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

        İzmir'deki bir AVM'de mağaza çalışanı Emrah Aksın, vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içtiği gerekçesiyle AVM yönetimi tarafından iş yerine yazılan 3 bin TL cezanın maaşından kesilmesi durumunu yargıya taşıdı. İş mahkemesi emsal bir karar verdi. Mahkeme kararında işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:39
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        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir AVM'de mağaza çalışanı 40 yaşındaki Emrah Aksın, geçen yıl ağustos ayında, vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içti.

        AVM yönetimi, personelin bu alanı kullanamayacağı gerekçesiyle Aksın'ın çalıştığı firmaya 3 bin TL ceza kesti. Firma da cezayı Aksın'ın maaşından tahsil etti. Aksın kesintinin iptal edilmesi için hem çalıştığı firmayla hem de AVM yetkilileriyle görüştü ancak sonuç alamadı.

        KONUYU YARGIYA TAŞIDI

        Bunun üzerine Emrah Aksın, avukatı Cansu Akkaş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Karşıyaka 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen davada 13 Haziran'da karar çıktı. Mahkeme, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

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        "EMSAL TEŞKİL ETMESİNİ İSTERİM"

        Konuyla ilgili açıklama yapan Emrah Aksın, "AVM yönetimi ile çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak sonuç alamadım. Kendilerini haklı buldular. Konuyu yargıya taşıdım. Üzerinden 1 yıl geçti ve kazandık. Bu sadece benim için geçerli değil. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu davayı herkes için açtım. Benim gibi benzer şekilde ceza kesilen ve ödemek zorunda kalan işçiler için emsal teşkil etmesini isterim" dedi.

        "MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN EMSAL BİR KARAR"

        Kararın çalışanlar için emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Cansu Akkaş, "İşveren, müvekkilimin maaşından para cezası kapsamında kesinti yapıyor. Biz de bu kesintinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdık. İş Mahkemesi, kesintinin yapılabilmesi için belli şartların olması gerekçesiyle bu durumu aykırı buldu. İşçinin maaşından kesinti yapılabilmesi için kanunlara göre öncelikle işçinin muvafakatının olması gerekiyor. Sonrasında maaşının belirli bir miktarının kesilmesi gerekiyor. İşverenin ise bunu belli nedenle ve mahkeme kararıyla uygulaması gerekiyor. Kafasına göre kesinti yapamaz. Birçok çalışan bu bilgiyi bilmediği için yapılan bu tür kesintilere itiraz etmiyor. Bu nedenle mahkemenin verdiği karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar" diye konuştu.

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        #İzmir
        #çalışana sigara içme cezası
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