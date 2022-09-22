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Mahkum 26. bölüm yayınlandı! FOX TV Mahkum son bölüm izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum 26. bölümü ile ekranlara geldi. Mahkum son bölümde; Fırat, yaşadığı son olaydan sonra Barış’ın oluşturduğu organizasyonun tehlike boyutunu bir kez daha görür. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü izlemek isteyen takipçileri Mahkum son bölüm izle bilgilerini araştırıyor. İşte Mahkum 26. son bölüm özeti

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  • Mahkum 26. bölüm full izle tek parça! 22 Eylül 2022 FOX TV Mahkum son bölüm kesintisiz izle

    Yapımını MF Yapım'ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururuyor. Güney Kore dizisi Innocent Defendant adlı diziden uyarlanan Mahkum'un senaryosunu ise Uğraş Güneş uyarlıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi her perşembe akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Mahkum dizisi 26. son bölüm özeti...
  • Mahkum 26. bölüm full izle tek parça! 22 Eylül 2022 FOX TV Mahkum son bölüm kesintisiz izle

    MAHKUM 26. SON BÖLÜM İZLE!

    Mahkum 26. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Mahkum son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Mahkum 26. bölüm full izle tek parça! 22 Eylül 2022 FOX TV Mahkum son bölüm kesintisiz izle

    MAHKUM 26. BÖLÜM ÖZETİ

    Fırat, yaşadığı son olaydan sonra Barış’ın oluşturduğu organizasyonun tehlike boyutunu bir kez daha görür. Toplumda daha fazla etkisi artmadan bir an önce bu hasta ruhların yakalanması gerekmektedir. Bir yandan öfkesini dizginlemeye çalışırken bir yandan da ekip arkadaşlarıyla birlikte akıl yürütmeye başlar. Barışlar insanlara nasıl bir mesaj vermenin peşindedir?

    Yaptığı eylemlerle Fırat’a istediği dersi verdiğine inanan Barış, öte tarafta mahkum ordusundaki karışıklıklarla ilgilenmeye başlar. Mutlak itaatin olduğu bu düzende ufak çatlaklar oluşur. Kendi iç karışıklıklarını yönetirken sıradaki eylemini tasarlamaya başlar. Hem Büge’ye hem de diğer insanlara armağan edeceği bu eylem, çok geçmeden Fırat’ın radarına takılır.

    Mahkumların yukarıyla bağlantısını çözen Fırat, okları Dadaloğlu’na çevirir. Kurulan bu aykırı düzeni yıkmaya çalışırken, hastalığı ilerlemeden bu savaştan galip çıkabilecek midir?

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