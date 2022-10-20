MAHKUM 30. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadığı travmanın etkisiyle geçici hafıza kaybı yaşayan Fırat, artık geri dönülemez bir yolun içine girer. Çok kısa sürede kaybedeceği hafızası üzerinde büyük bir baskı yaratır. Barış’ı ve mahkumları yakalamanın yanında, artık kızı ve sevdikleriyle de mutlak sona doğru hazırlanmak zorundadır. Bir yandan kızı için anılar biriktirmeye çalışırken bir yandan da Barışlar’a giden bir hamlenin hazırlığı içindedir.

Fırat’ın baskısından Sasha sayesinde kurtulan Barış, bu zamana kadar istediği en büyük hayalini gerçekleştirir. Büge ve Can, onunla birlikte yer altındadır. Yol arkadaşlarının yanında, Büge ve Can’la birlikte yeniden aile olabilmenin planlarını kurar. Fırat’ın Savaş tehdidini Büge’den öğrenmeye çalışırken, kendi içinde büyük savaşlar verir. Her şey hayalindeki gibi ilerlerken, hiç hesaba katmadığı bir durumun içinde kalır.

Gemileri yakan Fırat için artık geri adım atacak hiçbir şey kalmamıştır. Her şeyi unutmadan önce, düşmanına benzemeden, onu yok etmeye adım adım ilerler.