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        Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi!

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekilere ilişkin alınan kararı duyurdu. Karar sonrasında "Af çıkacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanı Tunç'un, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 14:58
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklif sonrasında "Mahkumlara af çıktı mı, cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusu yanıtını arıyor. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına ilişkin kararı açıkladı. İşte 2023 mahkumlara af ve kapalı ve açık cezaevi izinlerine ilişkin son durum...

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        MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 izninde olan hükümlülerin geri dönmeyeceğini açıkladı.

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        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

        •31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

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        •31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

         

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        •Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadesini kullandı.

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