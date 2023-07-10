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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklif sonrasında "Mahkumlara af çıktı mı, cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusu yanıtını arıyor. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına ilişkin kararı açıkladı. İşte 2023 mahkumlara af ve kapalı ve açık cezaevi izinlerine ilişkin son durum...