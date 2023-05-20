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Mahmur Kampı kontrol altına alınacak…

Irak merkezi yönetimi, terör örgütünün bulunduğu Mahmur Kampı'nı kontrol altına alıyor. Ağır zırhlı araçlar ve iş makinelerinin sevk edildiği bölge denetim altına alınacak

Son dakika: Mahmur Kampı kontrol altına alınacak…

Irak merkezi yönetimi, uzun yıllardan bu yana terör örgütü PKK’nın kontrolünde olan ve sözde Birleşmiş Milletler (BM) denetimine tabi Mahmur Kampı'nın etrafının tel örgütlerle kapatma ve kampın giriş çıkışlarını denetim altın alma kararı aldı. Bağdat yönetimi kararı uygulamak üzere ağır zırhlı araçlar ve iş makinaları ile Mahmur Kampı'nın kapısına dayandı.

Habertürk’e bilgi veren Iraklı makamlar, Mart ayında Ankara’dan gelen güvenlik konsepti içinde yer alan heyet ile yapılan görüşmeler sonrasında, Bağdat yönetiminin konuyu değerlendirdiği ve kampın kapatılması yerine kampın denetim altına alınması yönünde karar aldığını iletti.

HİÇBİR DENETİM YOK

Iraklı Güvenlik yetkilileri, Ankara’nın Mahmur kampındaki terör faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ilettiğini, normal şartlarda BM’nin denetiminde olması gereken bölgede hiçbir denetimin olmamasından dolayı büyük rahatsızlığın oluştuğunun iletildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, terör örgütü PKK’nın, son üç yıldan bu yana kırsal bölgeler yerine Irak merkezi yönetimi denetimindeki toprakları kullanarak Türkiye’ye yönelik saldırılar planlamasının özellikle Sincar ve Mahmur hattının aktif kullanımından dolayı rahatsızlık oluştuğunu ilettiği kaydedildi.

LOJİSTİK HAT OLARAK KULLANILIYOR

İki ülke güvenlik bürokratlarının katıldığı toplantıda terör örgütünün Kandil ile Sincar arasında Mahmur’u bir lojistik hat olarak kullanılmasını engellenmesinin istendiği ve PKK’nın zaman zaman Irak’a geçişlerde Suriye’den hareket eden helikopterlerin Mahmur’a iniş yaptığına da dikkat çekildiği belirtildi.

Irak merkezi yönetimi, 1994’den buyana açık tutulan ve sözde BM denetimindeki Mahmur Kampı'nın etrafının tel örgülerle çevrilmesinin ve kamp içindeki sivillerin kayıt altın alınmasını istediği belirtiliyor. Halihazırda 11 bin 318 sivilin ve çok sayıda girdiği çatışmalarda yaralanan ve Suriye ile Irak arasındaki lojistik hattı sağlamakla görevlendirilmiş çok sayıda PKK’lının yer alığı belirtiliyor.

İŞ MAKİNELERİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ KAMPTA

Bugün sabah saatleri itibari ile Irak ordusu, İçişleri bakanlığı çok sayıda güvenlik birimi ve iş makinaları ile Mahmur’u kapısına dayandı. Güvenlik birimlerinin kampın etrafını tel örgülerle çevrelemesini engellemeye çalışan PKK’nın zaman zaman sivilleri ve çocukları güvenlik birimlerini engellemek üzere hareket geçirdiği belirtiliyor.

Habertürk’e bilgi veren Mahmur kaymakamı ise, 1994’den bu yana kampın denetimsiz kaldığını ve Mahmur kent merkezine bu kampta yaşanan birçok PKK’lının elini kolunu sallayarak geldiğini ve güvenlik birimlerinin tüm uyarılarına rağmen engellenemediğini belirtiyor.

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