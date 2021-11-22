Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer araştırılıyor. Katıldığı TV şovlarında halay çekmesiyle tanınan Mahmut Tuncer'e dair merak edilenleri derledik...

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Türkücü, oyuncu ve sunucu Mahmut Tuncer, 5 Mayıs 1961'de Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olan Mahmut Tuncer, Karakeçili aşiretindendir.

Mahmut Tuncer, müzik kariyerinden önce çok kısa bir süre futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev almıştır. Başlarda hayatını futboldan kazanan ve müzikle ilgili bir kariyer planlamayan Mahmut Tuncer'in müzikle ilişkisi arkadaş toplantılarında şarkı söylediği şarkılardan ibaretti.

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü.

Mahmut Tuncer'e halk müziğini öğreten isim Belkıs Akkale'dir. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

MAHMUT TUNCER ŞARKILARI

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo by Mahmut Tuncer (2018)

