Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsa Amani kimdir ve neden öldü? İran protesto olaylarında son durum ne?

İran'da 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetti. Mahsa Amani'nin ölümünün ardından başkent Tahran ve ülkenin birçok kentinde gösteriler devam ediyor. İşte, Mahsa Amini hakkında merak edilenler ve İran protesto olaylarında son durum...

ABONE OL
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetti. Olaların ardından "Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran'da son durum ne?" soruları gündeme geldi. 22 yaşındaki Mahsa Emani'nin ölmesiyle birlikte başlayan eylemler devam ederken 35 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte, İran protestolarında son durum...
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    İRAN'DA NELER OLUYOR, MAHSA AMİNİ OLAYI NEDİR?

    Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

    İran İletişim Bakanı, ülkede internet erişiminde "güvenlik sebepleri" dolayısıyla sorunlar yaşanabileceğini söyledi.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    İRAN PROTESTOLARINDA SON DURUM NE?

    Yetkililer kesin ölü sayısını açıklamazken, devlet televizyonu olaylar sırasında şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini ancak kesin can kaybı sayısının yetkililer tarafından açıklanacağını duyurdu.

    Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları duyuldu. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    FARKLI BİRÇOK BÖLGEDE PROTESTO SÜRÜYOR

    Başkentin Mutaharri, Settarhan ve Sadıkiye bölgelerinde birçok kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Araç sahipleri de korna çalarak protestoculara destek verdi.

    Güvenlik güçleri gündüz saatleri itibariyle şehrin belirli noktalarında güvenlik önermeleri aldı. Daha önce Veliasr Meydanı ve Keşaverz Bulvarı çevresinde alınan önlemler bugün genişletilerek Cihat Meydanı'na kadar ulaştı.

    Motorlu devriyelerin ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra sivil giyimli kişilerin de alınan tedbirlerde görev aldığı görüldü.

    Gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Göstericiler çöp konteynerlerini yakıp barikat kurarken güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ SAYISI 30'A ULAŞTI

    Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi.

    İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesi'ndeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı.

    Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    ELON MUSK HAREKETE GEÇTİ

    Öte yandan internete ve sosyal medyaya erişimin kesilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini açıkladı.

     

    Tesla ve SpaceX kurucusu milyarder Elon Musk ise, uydu internet hizmeti Starlink’in İran’da aktif hale getirileceğini duyurdu.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    İRAN'DA BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

    İran'da yaz aylarından bu yana kadınlar başörtüsü yasağına karşı gelmek için eylemlerde bulunuyor. Ülkede 1979 İslam Devrimi sonrası yürürlüğe giren Şeriat kanunlarına göre tüm kadınların kamusal alanlarda başörtü takması ve uzun, bol kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi ve başörtü takmayan kadınlara para ve hapis cezası verilmeye başlandı.

    Ancak devrimden yıllar sonra hükümet yetkililerinin bu yasayı uygulamakta zorlandığı ve kadınların giyimin ülkenin tümünde eşit şekilde denetlenmediği ifade ediliyor. Kadınlar baskılara karşı gelmek için protestolara başladı, birçok erkek de kadınlara destek verdi.

    Ülkede tüm bunlar yaşanırken 13 Eylül günü 22 yaşındaki Mahsa Amini, Tahran'daki metro istasyonunda, kadınların saçlarını ve kollarını tamamen örtmesini gerektiren ahlak yasalarını çiğnemekle suçlanarak tutuklandı.

    Amini, gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırıldı ve 16 Eylül'de hayatını kaybetti.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    İRAN'DA NE OLDU?

    Görgü tanıkları, Amini'nin gözaltına götürülürken polis minibüsünde darbedildiğini gördüklerini söyledi.

    Polis, 22 yaşındaki Amini'nin kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Ailesi ie Amini'nin vücudunda işkence sonucu morluklar oluştuğunu öne sürüyor.

    Polis ayrıca, Amini'nin yüzünü tutarak yere düştüğünü gösteren olayın kamera görüntülerini yayınladı. Amini'nin babası, görüntülerin düzenlendiğini ve kızının önceden bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi.

    İranlı bir sağlık yetkilisi de ailenin ifadelerini destekledi ve Amini'nin büyük olasılıkla kafasına aldığı bir darbe sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    NEDEN PROTESTO EDİYORLAR?

    Ülkede özellikle gençler arasında siyasi ve sosyal kısıtlamalara kızgınlık artarken, Amini'nin hayatını kaybetmesi İranlıları derinden etkiledi.

    Yetkililerin polisin olaya karıştığını inkar etmesi ve gözaltında yer alan memurların yargılanmalarını talep etmesi insanlar kızdırdı. Ahlak polisinin kaldırılması, İran'daki Şeriat yönetimine son verilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

    Protestoların çoğu, ülkenin katı muhafazakar yasalarına karşı isyanın bir işareti oldu. Kadınlar başörtülerini çıkardı, sosyal medyada saç kesme eylemi başlattı; bazı erkekler de buna destek verdi.
  • Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü? Mahsa Amani olayı nedir, İran protesto olaylarında son durum ne?

    Diğer yandan, 2020-2021 yıllarında İran'da güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yayınladığı başörtüsü kararının ardından aylardır çok sayıda kadın kararı protesto etmek için başörtülerini çıkarmıştı.

    New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Reisi, protestolardan veya Amini'den ismen bahsetmedi, ancak batılı ülkeleri "İran'da soruşturulan bir olaya" tepkileri nedeniyle eleştirdi.

    İranlı yetkililer, Amini'nin ölüm nedeni hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi. Ancak protestocular bir iç soruşturmaya pek inanmıyor ve ahlak polisinin kaldırılmasını istiyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.