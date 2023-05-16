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Haberler Magazin Mahsun Kırmızgül'den açıklama - Magazin haberleri
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Mahsun Kırmızgül'den açıklama

Mahsun Kırmızıgül, bazı yayın organlarına da yansıyan aşk iddiasına cevap verdi

Mahsun Kırmızgül'den açıklama - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Mahsun Kırmızıgül, Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla cevap verdi.

Menajeri Yusuf Kırmızıgül'ün açıklaması şöyle: Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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