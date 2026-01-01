Habertürk
        Mahsun Kırmızıgül: Aşk sorumluluk ister

        Mahsun Kırmızıgül: Aşk sorumluluk ister

        Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Mahsun Kırmızıgül, özel hayatı ve şarkıcılığa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Aşk sorumluluk ister. 17 yılın acısını çıkartıyorum"

        Giriş: 01.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:06
        "Aşk sorumluluk ister"
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Mahsun Kırmızıgül, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül; "Acısıyla tatlısıyla 2025’i geride bırakıyoruz. Üzüldüğümüz bir yıl oldu. Çok değerli sanatçılarımızı kaybettik. Yeni yıla dair umutlarımız, hayallerimiz ve ülke olarak beklentilerimiz var. Daha iyi bir yaşamın olduğu, herkesin sağlıklı ve mutlu olduğu bir yıl diliyorum" dedi.

        Sahneye beyazlar içinde çıkan Mahsun Kırmızıgül; "Türkiye'nin bir çok yerine kar yağıyor. Arkadaşlarla konuştum 'Ne giyeyim?' diye, 'Beyaz giyin' dediler" ifadelerini kullandı.

        "17 YILIN ACISINI ÇIKARTIYORUM"

        2026'da da sahnelerine ara vermeden devam edeceğini söyleyen Kırmızıgül; "Geçen yıl açık hava konserlerine çıktık. Bu yılda artarak devam edecek. Zaten takvimimiz dolu. Bu yıl yine sinema filmi yok. Herkes benden bir sinema filmi bekliyor ama ben sahnede kalacağım. Bu heyecanı yaşamak istiyorum. Sahnede çok mutlu oluyorum. 17 yıl sonra döndüm. Sahneleri çok özlemişim. İyi ki de döndüm. 17 yılın acısını çıkartıyorum" dedi.

        2026’daki ilk sahnesinde bir yıl aradan sonra 'Annem Annem' isimli şarkıyı seslendireceğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "O an nasıl olacak bilmiyorum. Şarkıyı hazırlamaya çalışıyorum. O an neler hissedeceğim bilmiyorum. Anneler bu dünyanın güneşidir. Onlar yoksa her şey karanlığa dönüyor" diye konuştu.

        "KÖPEKBALIKLARIYLA DALIŞ YAPACAĞIM"

        Geçtiğimiz yıl Hint Okyanusu'nda dalış yapan Mahsun Kırmızıgül, gazetecilerin, "Geçen sene okyanusta daldınız. Sırada nasıl bir sürpriz var?" sorusuna "Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bahamalar'da kaplan köpekbalıklarıyla dalacağız" yanıtını verdi.

        "AŞK SORUMLULUK İSTER"

        Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Mahsun Kırmızıgül; "Şu anda önceliğim sahneler. Kızım var 9 yaşında, onu büyütüyorum. Böyle mutluyum. Aşk sorumluluk ister. Şu an böyle bir şey düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey olacaksa o gelir seni bulur" dedi.

        #Mahsun Kırmızıgül
