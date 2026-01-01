Mahsun Kırmızıgül: Aşk sorumluluk ister

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Mahsun Kırmızıgül, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül; "Acısıyla tatlısıyla 2025’i geride bırakıyoruz. Üzüldüğümüz bir yıl oldu. Çok değerli sanatçılarımızı kaybettik. Yeni yıla dair umutlarımız, hayallerimiz ve ülke olarak beklentilerimiz var. Daha iyi bir yaşamın olduğu, herkesin sağlıklı ve mutlu olduğu bir yıl diliyorum" dedi.

Sahneye beyazlar içinde çıkan Mahsun Kırmızıgül; "Türkiye'nin bir çok yerine kar yağıyor. Arkadaşlarla konuştum 'Ne giyeyim?' diye, 'Beyaz giyin' dediler" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"17 YILIN ACISINI ÇIKARTIYORUM"

2026'da da sahnelerine ara vermeden devam edeceğini söyleyen Kırmızıgül; "Geçen yıl açık hava konserlerine çıktık. Bu yılda artarak devam edecek. Zaten takvimimiz dolu. Bu yıl yine sinema filmi yok. Herkes benden bir sinema filmi bekliyor ama ben sahnede kalacağım. Bu heyecanı yaşamak istiyorum. Sahnede çok mutlu oluyorum. 17 yıl sonra döndüm. Sahneleri çok özlemişim. İyi ki de döndüm. 17 yılın acısını çıkartıyorum" dedi.