Mahsun Kırmızıgül'den, 'Ferdi Tayfur' göndermesi

2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'a sanat dünyasından taziye mesajları yağmıştı.

Bazı paylaşımları eleştiren Mahsun Kırmızıgül'den 'vefa' açıklaması geldi. Göndermede bulunan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: Ben sahneye her adım attığımda ustaları anıyorum. Sanatçılara vefa, mezar taşlarına çiçek bırakmakla ya da storylerde paylaşmakla değil; onların sesini, mirasını ve ruhunu yaşarken yaşatmakla olur. Ferdi Tayfur ve diğer büyük ustalar, yalnızca şarkılarında değil, hayatımıza kattıkları duygularla hep bizimle. Gerçek vefa, iş işten geçtikten sonra değil, sanatçılar hayattayken onların kıymetini bilmektir.