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Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye olarak her zaman vatandaşların emrinde olduklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Tekman Geçitköy Mahallemizden bizlere ulaşan Mehmet Oğuz kardeşimizin çağrısı sonucunda kıymetli evlatlarımızın eğitim hayatlarına erişebilmeleri adına her türlü imkanımızı seferber ettik. Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün olanaklarımızla hizmet üretmeye ve hemşerilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.