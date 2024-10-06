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        Haberler Magazin Mahzar Alanson'un eşi Biricik Suden'den, taziye için arayanlara sert tepki - Magazin haberleri

        Biricik Suden'den, taziye için arayanlara sert tepki

        Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye için arayan ve ağlayanlara sert bir tepki gösterdi. Suden, "Ayıptır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:47
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        Mazhar Alanson, 4 Ekim'de kızı Eda Alanson'u kanser nedeniyle 46 yaşında kaybetti.

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        74 yaşındaki şarkıcı, açıkalama yaparak; "Canım kızım melek oldu. Öğle namazıyla Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah, kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.

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        Mazhar Alanson'dan hemen sonra, 21 yıldır evli olduğu eşi Biricik Suden de bir açıklama yaptı.

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        Biricik Suden, yaptığı paylaşımda; "Bir tek ricam olacak, lütfen Mazhar'ı arayıp ondan daha fazla ağlamayın. Bu ayıptır, destek değildir ve bence gerçek de değildir; ama diyelim ki öyle... Hedefiniz büsbütün üzmek olmamalı," ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #Mahzar Alanson
        #biricik suden
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