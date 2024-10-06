Biricik Suden'den, taziye için arayanlara sert tepki
Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye için arayan ve ağlayanlara sert bir tepki gösterdi. Suden, "Ayıptır"
Mazhar Alanson, 4 Ekim'de kızı Eda Alanson'u kanser nedeniyle 46 yaşında kaybetti.
74 yaşındaki şarkıcı, açıkalama yaparak; "Canım kızım melek oldu. Öğle namazıyla Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah, kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.
Mazhar Alanson'dan hemen sonra, 21 yıldır evli olduğu eşi Biricik Suden de bir açıklama yaptı.
Biricik Suden, yaptığı paylaşımda; "Bir tek ricam olacak, lütfen Mazhar'ı arayıp ondan daha fazla ağlamayın. Bu ayıptır, destek değildir ve bence gerçek de değildir; ama diyelim ki öyle... Hedefiniz büsbütün üzmek olmamalı," ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto