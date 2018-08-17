Maidstone United - Barrow maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig maçında Maidstone United ile Barrow, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Maidstone United 4 puanla 16. sırada, Barrow 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Maidstone United son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Barrow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Maidstone United kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Barrow kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Maidstone United son haftadaki Torquay United müsabasında 1-0 kazandı.

Barrow ise Macclesfield Town maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Maidstone United, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Barrow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barrow 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ