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        Haberler Spor Futbol Almanya Mainz 05: 2 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Mainz 05: 2 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Mainz 05 sahasında Bayern Münih'le karşı karşıya geldi. Bavyera temsilcisi mücadeleyi 2-1 kaybetti ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 21:02 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:02
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        Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında lider Bayern Münih deplasmanda Mainz 05'e konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Mainz'e galibiyeti getiren golleri 41. ve 60. dakikalarda Jae-sung Lee kaydetti. B. Münih'in tek golü ise 87. dakikada Leroy Sane'den geldi.

        Bu sonucun ardından ligdeki ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Mainz ise 22 puana ulaştı.

        Ligin 15. haftasında Mainz, Eintracht Frankfurt deplasmanında sahne alacak. Bayern Münih ise sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.

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