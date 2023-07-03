AA'da yer alan habere göre tehlikeli araç kullanan sürücüler sadece kendi hayatlarını değil, araçlarındaki yolcular ile yolu paylaşan diğer araçlardaki kişilerin yaşamını da riske atıyor.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı trafik kazasının, "makas atma" olarak isimlendirilen şekilde şerit değiştiren sürücüden kaynaklandığının tespit edilmesi, tehlikeli araç kullanan sürücüleri ve uygulanan cezaları gündeme getirdi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETİ ORTAYA KOYDU

Son olarak İzmir'de 30 Haziranda 5 kişinin ölümü, 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının, hafif ticari aracıyla makas atan 19 yaşındaki sürücüden kaynaklandığı belirlendi.

Sürücünün tutuklandığı olaya ilişkin görüntüler, tehlikeli araç kullanan sürücülerin başka insanların hayatlarını nasıl tehlikeye atabildiğini gözler önüne serdi.

TCK'DA NE DENİLİYOR?

Tehlikeli araç kullanan sürücülere Karayolları Trafik Kanununa göre de 4 bin 64 lira ceza kesilirken, Türk Ceza Kanununun 179. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor.

Seyir halinde ve sabit noktalarda yapılan denetimlerde bu tarz araç kullananlara yönelik işlem yapılsa da bazı sürücüler için denetim ve cezalar caydırıcı olmuyor.

"VATANDAŞLARIMIZ TRAFİKTE ACELE ETMEMELİ"

İzmir Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine, sürücülerin hem kendi hem de başkalarının hayatlarını riske atacak şekilde araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Karayolları Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununda bu tarz araç kullanan sürücülere yönelik yaptırımların belirlendiğini kaydeden Özsagulu, "İzmir'de bu yıl ilk 6 ayda 2 bin 257 sürücüye tehlikeli araç kullanmak suçundan ceza kesildi. Vatandaşlarımızın trafikte acele etmemeleri, araçlarını hızlı kullanmamaları ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri gerekiyor." dedi.