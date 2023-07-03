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Haberler Gündem Güncel İzmir'deki makas cinayetinin ardından hukuki görüş: Ceza miktarları yükseltilmeli - Son dakika haberler
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İzmir'de vahşetin ardından hukukçu görüşü: Makas cinayetlerinde ceza miktarları yükseltilmeli

İzmir'de 5 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği makas faciasında cezalar tekrar tartışma konusu oldu. Hukukçular ise birden fazla ölümle sonuçlanan kazalarda sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını, mahkemenin suçu "bilinçli taksir" olarak değerlendirilmesi halinde de cezanın 22,5 yıla kadar çıkabildiğini de kaydetti. Son olayla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Tolga Yurdakul, "Ceza miktarlarının yükseltilmesi ve bu şekilde bu tür kazaların önüne geçilmesi anlamında kanun koyucunun bir düzenleme yapması lazım" şeklinde konuştu

İzmir'deki makas cinayetinin ardından hukuki görüş: Ceza miktarları yükseltilmeli - Son dakika haberler
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AA

İzmir'de 5 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı trafik kazasının, "makas atma" olarak isimlendirilen şekilde şerit değiştiren sürücüden kaynaklandığının tespit edilmesi, tehlikeli araç kullanan sürücüleri ve uygulanan cezaları gündeme getirdi.

AA'da yer alan habere göre tehlikeli araç kullanan sürücüler sadece kendi hayatlarını değil, araçlarındaki yolcular ile yolu paylaşan diğer araçlardaki kişilerin yaşamını da riske atıyor.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETİ ORTAYA KOYDU

Son olarak İzmir'de 30 Haziranda 5 kişinin ölümü, 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının, hafif ticari aracıyla makas atan 19 yaşındaki sürücüden kaynaklandığı belirlendi.
Sürücünün tutuklandığı olaya ilişkin görüntüler, tehlikeli araç kullanan sürücülerin başka insanların hayatlarını nasıl tehlikeye atabildiğini gözler önüne serdi.

TCK'DA NE DENİLİYOR?

Tehlikeli araç kullanan sürücülere Karayolları Trafik Kanununa göre de 4 bin 64 lira ceza kesilirken, Türk Ceza Kanununun 179. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor.

Seyir halinde ve sabit noktalarda yapılan denetimlerde bu tarz araç kullananlara yönelik işlem yapılsa da bazı sürücüler için denetim ve cezalar caydırıcı olmuyor.

"VATANDAŞLARIMIZ TRAFİKTE ACELE ETMEMELİ"

İzmir Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine, sürücülerin hem kendi hem de başkalarının hayatlarını riske atacak şekilde araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Karayolları Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununda bu tarz araç kullanan sürücülere yönelik yaptırımların belirlendiğini kaydeden Özsagulu, "İzmir'de bu yıl ilk 6 ayda 2 bin 257 sürücüye tehlikeli araç kullanmak suçundan ceza kesildi. Vatandaşlarımızın trafikte acele etmemeleri, araçlarını hızlı kullanmamaları ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri gerekiyor." dedi.

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Avukat Tolga Yurdakul da makas atma nedeniyle birçok kazanın yaşandığını belirtti.
Türk Ceza Kanununun 85. maddesine göre birden fazla ölümle sonuçlanan kazalarda sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirten Yurdakul, mahkemenin suçu "bilinçli taksir" olarak değerlendirilmesi halinde cezanın 22,5 yıla kadar çıkabildiğini de ifade etti.

Kazalara sebep olabilecek şekilde tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik trafik sigortası primlerini yükseltmek, araçlarını kapatmak gibi uygulamaların da gündeme getirilmesi gerektiğini savunan Yurdakul, şöyle dedi:

"Ceza miktarlarının yükseltilmesi ve bu şekilde bu tür kazaların önüne geçilmesi anlamında kanun koyucunun bir düzenleme yapması lazım. Makas atma maalesef öyle bir duruma geldi ki, birçok kişi bunları sosyal medyada paylaşarak gündeme gelmeye çalışıyor ve insanlara kötü örnek oluyor. Böyle kazaların önüne geçmek için bu konuda hem toplumsal bilincin gelişmesi hem de yasal düzenlemenin gündeme getirilmesi lazım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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