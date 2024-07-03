Makinist Marmaray'ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken, ay-yıldızlıların tarihi başarısı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın oynandığı anlarda İstanbul Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray trenini durdurarak taraftara eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı.
A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.
Mücadele Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev ekranlardan takip edildi. O noktalardan biri de İstanbul'daki Bakırköy sahiliydi.
Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti.
Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.
Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.