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        Haberler Gündem Güncel Makinist Marmaray'ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu | Son dakika haberleri

        Makinist Marmaray'ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken, ay-yıldızlıların tarihi başarısı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın oynandığı anlarda İstanbul Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray trenini durdurarak taraftara eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 03.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:36
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        A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

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        Karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

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        Mücadele Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev ekranlardan takip edildi. O noktalardan biri de İstanbul'daki Bakırköy sahiliydi.

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        Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti.

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        Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.

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        Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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        A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Hollanda oldu.

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        Türkiye, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

        #Marmaray
        #a milli takım
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