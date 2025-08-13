Makyaj çantasına Ağustos dokunuşu: Olmazsa olmaz 5 ürün ne olmalı?

Ağustos ayı güneşi ve sıcaklıkları, makyaj rutinlerinde farklı tercihler gerektiriyor. Ağır ve kat kat ürünler yerini hafif, dayanıklı ve pratik seçeneklere bırakıyor. Sıcakta akmayan rimelden, doğal ışıltı veren krem allığa kadar makyaj çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünleri sizin için derledik.

1. SICAKTA AKMAYAN RİMEL: GÖZLERİNİZİN YILDIZI

Yazın en büyük kabuslarından biri rimelin akması ve göz altlarına bulaşmasıdır. Ağustos sıcağında terleme ve nem artarken, suya dayanıklı, uzun süre kalıcı ve akmayan bir rimel olmazsa olmazdır.

Kirpiklerinizi tek tek belirginleştirirken aynı zamanda gün boyu tazelenmeye ihtiyaç duymadan mükemmel görünüm sağlar. Suya dayanıklı rimeller, denizden havuza kadar tüm yaz aktivitelerinde göz makyajınızın kalitesini korur.

REKLAM

2. İNCE YAPILI, HAFİF FONDÖTEN: CİLDİNİZLE NEFES ALIN

Ağustos sıcaklarında ağır makyajlar cildi yorabilir ve rahatsız edebilir. Bu yüzden, ince yapılı ve hafif fondötenler tercih edilmelidir. Cildi matlaştırmadan, doğal bir ışıltı veren, aynı zamanda terlemede akmayan yapılar tercih edilebilir.

Böylece cildiniz hem nefes alır hem de makyajınız bütün gün taze kalır. Hafif fondötenler, cildinizin doğal güzelliğini ön plana çıkarır ve yazın sıcak günlerinde sizi rahat ettirir.