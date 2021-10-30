İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki makyaj sanatçısı Charlotte Roberts, sosyal medya filtresi ya da photoshop kullanmadan kendisini istediği kurgusal karaktere, oyuncuya ya da şarkıcıya benzetebiliyor. Makyajla Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum'a ya da Johnny Depp'in hayat verdiği Edward Scissorhands'a dönüşebilen Roberts'ı Instagram'da 665 bin kullanıcı takip ediyor. İşte makyajın gücünü kanıtlayan kareler!