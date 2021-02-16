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Makyajlı Citroen C3 Aircross tanıtıldı

Citroen C3 Aircross modelinin makyajlı versiyonunu tanıttı. Araca daha büyük ve yenilenmiş 9 inçlik dokunmatik ekran, merkezi konsolda yeni saklama alanları, çeşitli bağlantı teknolojileri, renkli yükseltilmiş gösterge ekranı ve Top Rear Vision özelliğine sahip geri görüş kamerası dahil olmak üzere 12 farklı sürüş destek teknolojisi eklenmiş durumda. Citroen CEO’su Vincent Cobée, "Yeni C3 Aircross, günlük hayatı kolaylaştıran gelişmiş teknolojileriyle özgün SUV tavrını korumaya devam ediyor. Aracın güçlü yönlerini korurken daha güçlü bir tasarım, daha olgun bir duruş ve daha fazla kabin içi konfor ile var olan nitelikleri daha da geliştirdik. Ön tasarım daha iddialı bir görünüm sergilerken, yeni koltuklar ise kabin içi konfor deneyimini pekiştiriyor" dedi

Makyajlı Citroen C3 Aircross tanıtıldı - haberler
HABERTURK.COM

Citroen'in satışa sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana 330 bin adet üretilen C3 Aircross modeli, makyaj operasyonu geçirdi. Makyaj kapsamında, aracın hem dış hem de iç tasarımında çeşitli değişiklikler yapıldı.

Yenilenen alt gövde kaplaması ve çamurluk ağzı kaplamaları, ön ve arka koruma plakaları ve tam boy tavan barları aracın yenilikleri arasında yer alırken, 'CXPERIENCE' konsept otomobilden esinlenen ve ilk olarak yeni C3’te kullanılan tasarım felsefesinin markanın diğer yeni modellerinde de kendini göstereceği belirtiliyor.

Aracın ön yüzünde özellikle yeni far tasarımı dikkat çekiyor. Krom marka logosu LED farlara doğru genişlerken, geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar C3 Aircross makyaj yenilikleri arasında yer alıyor.

Aracın iç mekanında ise standart ambiyans gri döşemeler ve gri konsol ile yalın ve sade bir görünüm sunulduğu görülüyor. İç mekanda mavi kumaş ve mavi deri efektli kumaş uygulamasıyla Urban Blue ambiyansı ile grafit deri efektli kumaş, benekli gri kumaş gibi ayrıntılarla Metropolitan Graphite ambiyansı da sunuluyor.

Hype Grey ambiyansında ise gri-yeşil deri ve siyah deri efektli kumaşı, gri-yeşil deri gösterge paneli şeridi ile koltuk sırtlıklarının üst kısmındaki çapraz şeritleriyle marka logosu bir arada kullanıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTORLAR İLE SATILACAK

C3 Aircross'a makyaj ile birlikte ilk kez C5 Aircross modelinde kullanıma sunulan Advanced Comfort koltuklarda eklendi. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu koltuklar oturma konforunu iyileştiriyor. Görsel konfor, henüz ilk göz teması ile dolgu malzemesi ve Citroën dikişleriyle yumuşak ve rahat izlenimini veriyor.

Otomobilde yeni 9 inçlik dokunmatik ekran Apple CarPlay ile uyumlu şekilde gelirken, kablosuz akıllı telefon şarjı, 12 farklı sürüş destek sistemi, Grip Control gibi teknolojiler de sunuluyor.

PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla satışa sunulan yeni C3 Aircross'un benzinli cephesinde PureTech 110 ve PureTech 130 motor seçenekleri, dizel cephesinde ise BlueHDi motor seçenekleri seçeneği de bulunuyor. Her iki motor seçeneğinde de otomatik ve manuel seçenekleri mevcut.

Otomobildeki yenilikler hakkında konuşan Citroen CEO’su Vincent Cobée, "Yeni C3 Aircross, günlük hayatı kolaylaştıran gelişmiş teknolojileriyle özgün SUV tavrını korumaya devam ediyor. Aracın güçlü yönlerini korurken daha güçlü bir tasarım, daha olgun bir duruş ve daha fazla kabin içi konfor ile var olan nitelikleri daha da geliştirdik. Ön tasarım daha iddialı bir görünüm sergilerken, yeni koltuklar ise kabin içi konfor deneyimini pekiştiriyor" dedi.

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