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Skoda, d-segment SUV modeli Kodiaq'ın makyajlı versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Yeni yüzü ile daha dinamik bir tasarıma kavuşan ve Çek markanın güncel tasarım diline uyum sağlayan Kodiaq, lansmana özel 455 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.

Verilen bilgiye göre, yenilenen Kodiaq'‘ta, EVO motor ailesi ile yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir arada sunuluyor. Dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip araçta güç aralığı 150 beygirden 245 beygire uzanıyor.

Türkiye'de giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 beygir motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor.

Ürün gamının en üst seviyesinde ise 2.0 TSI 245 beygir kombinasyonuyla RS versiyonu yer alıyor.