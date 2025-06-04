Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Malakanlar, atalarının yaşadığı Kars'a geldi

        Malakanlar, atalarının yaşadığı Kars'a geldi

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avusturalya'dan Kars'a gelen 3 Malakan, atalarının yaşadıkları toprakları ziyaret etti. Malakan tarihçisi Andrei Conovaloff, "Dünyadaki Malakanlarla kontağı sağlamak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve Avusturalya'dan gelip Kars'ta iz sürdüler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Çarlık Rusya döneminde silahlanmaya karşı çıkıp savaşmadıkları için Kafkasya’ya ve kısmen Anadolu'ya sürgün edilen Malakanların torunları, atalarının yaşadıkları topraklar üzerinde incelemelerde bulunmak için çalışma başlattı.

        ABD’de yaşayan Malakan tarihçisi Andrei Conovaloff ve Vasili Kobzev ile Avusturalya'da yaşayan Jerry Bogdanoff, atalarının doğup büyüdüğü topraklara, Kars'a geldi.

        Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vedat Akçayöz'ün rehberliğinde merkez Çakmak köyünde Malakan Mezarlığı’nı ziyaret eden Conovaloff, Kobzev ile Bogdanoff, Malakan Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.

        REKLAM

        Konukların Kars ve çevresindeki Rus köylerini, Malakan mezarlarını ve su değirmenlerini incelediklerini söyleyen Vedat Akçayöz, Çakmak köyünde bulunan Malakan Mezarlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

        Akçayöz, "Bu süreç içerisindeki en büyük amaçları kendilerinin dünya çapında bir web sayfaları var. Bu web sayfaları üzerinden Kars bölgesinde yaşayan bu bölgeden göçen Malakanların, bu bölgeyle kültür ve turizm üzerinden tekrar entegre edebilmek için Amerika, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da bulunan Malakanların iletişimlerini sağlamak, Kars ekonomisine ve turizmine katkı yapmak amacıyla buraya geldiler.

        Bizim Kültür Bakanlığı desteğiyle yapmış olduğumuz Malakan Evi'nin restorasyonu ile ilgilendiler. Bu bölgeyi benim arzum ve amacım; Çakmak köyündeki bu Malakan Evi’ni restore ettirdikten sonra Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle burada bir Malakan Müzesi'ni yapabilmektir" diye konuştu.

        "93 harbi olarak bilinen 1878 ve sonrasında bu bölgeye getirilen Malakanlar ve Dukoborlar diğer sektantlarla beraber yani yaklaşık 30'un üzerinde sektant var bu bölgede" diyen Akçayöz, "Bunlarla beraber bu bölgeye kültürleriyle beraber geldiler. Malakanların en önemli özelliği barışı sağlayan, barış üzerinden silahlarını eline almayan bir toplumdur. Savaşmamak için barışı eyleyen. Ateşe dönen bu dünyada şu anki günümüzde bizim için de insanlığın içinde çok ulvi bir değerleri olan bir yaklaşım tarzıdır bu.

        Dukoborlar ise ikisi arasındaki farkı şöyle anlatabiliriz; savaşmamak için ellerindeki silahları yakan insanlardı. Dünyada ilk kez 1895 yılında yaktıktan sonra bu bölgeden 1899 yılı üzerinde tüm Malakanların, Dukoborların bir kısmı Kanada'ya, bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bizim amacımız bu bölge doğumlu, bu bölge ataları olan Malakanların Kars'ın kültürünü, sanatını, turizm üzerinden canlandırıp Kars'a katkı yapmaktır" dedi.

        Dünyadaki Malakanlarla kontağı sağlamak istediklerini söyleyen Malakan tarihçisi Andrei Conovaloff ise "Bizim görevimiz kontağı sağlayabilmek. Web sayfası üzerinden bilhassa da o ülkelere gidebilmek, o ülkelerdeki Malakanlılar ve Dukoborlarla angaje olup onları bir yerde turizm, kültür turizmine adapte edebilmek. Barış amacıyla bu bölgeye geldiler. Yüzbinlerce Malakan ve Dukobor bu bölgeden ayrıldı, 1912-62 süreci içerisinde. Önemli olan onların kontaklarını sağlayabilmektir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Malakan
        #Malakan tarihi
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı