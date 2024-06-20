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        Haberler Gündem Malatya'da 10 dönüm buğday ekili alan yandı - Güncel haberler

        Malatya'da 10 dönüm buğday ekili alan yandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangını vatandaşlar, traktör ve küreklerle söndürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 20:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:16
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        Malatya'da 10 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Karatepe Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda şiddetli rüzgardan sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Tarlada duman çıktığını gören mahalleli, yangını söndürmek için traktör ve araçlarıyla harekete geçti.

        Traktörlerin arkasına taktıkları pulluk ve kültüvatörlerle buğday ekili alanın bir kısmını süren vatandaşlar, yangının ilerleyişini durdurdu.

        Bazı kişiler de kürekle yangına müdahale etti.

        Yangını söndüren mahalleli, tedbir amaçlı yanan alanın etrafını traktörle sürdü.

        Yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan yandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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