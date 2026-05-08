        Malatya'da 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

        Malatya'da 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 18 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200-250 yıllık karaağaç tespit edildi

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 17:05
        Malatya'da tespit edildi... 200-250 yıllık!

        Malatya'nın Darende ilçesinde yürütülen saha çalışmaları sırasında, yaklaşık 200-250 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal nitelikte bir karaağaç tespit edildi.

        Günpınar Vadisi Koruma Derneği öncülüğünde sürdürülen "Darende Florası Projesi" kapsamında Ilıca Mahallesi Geso Deresi mevkisinde belirlenen ağaç, Türkiye’nin en büyük karaağaçları arasında gösterilebilecek özellikler taşıyor.

        Uzman ekiplerin yaptığı ölçümlerde, anıt ağaç olarak tescillenmeye aday karaağacın gövde çevresinin 4,5 metre, boyunun ise 18 metre olduğu tespit edildi. Ağacın kısa süre içerisinde resmi olarak anıt ağaç tescili için başvuru sürecine alınacağı öğrenildi.

        Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği uzmanları, söz konusu karaağacın Türkiye’deki en geniş gövde çevresine sahip örnekler arasında yer alabileceğine dikkat çekti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 'doğal ve kültürel mirasın sessiz tanıkları' olarak tanımlanan anıt ağaçların, bulundukları bölgenin tarihi ve ekolojik geçmişine ışık tuttuğu belirtiliyor.

        Uzmanlar, dere kenarları ve su kaynaklarına yakın alanlarda yetişen karaağaç türlerinin ileri yaşlara ulaşmış büyük örneklerine nadiren rastlandığını ifade ederek, Ilıca’daki ağacın hem doğal miras hem de ekoturizm açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

