Malatya'da 49 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya'da 49 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu. Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

YERDE HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

İddiaya göre, Atlas Sokak içerisinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 49 yaşındaki Erkan Keleş, sabah saatlerinde kahvaltı yaptıktan sonra yatmaya gittiğini belirterek odasına çekildi. Aile yakınları bir süre sonra şahsı odada yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Keleş'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.