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Malatya'da gece gündüz çalışan 900 araçla kaldırılan enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu, her 4 binadan 1'inin yıkıldığı Malatya'da enkaz iki bölgedeki 830 dönüm alanda toplanıyor. Kentte ekskavatör, kepçe, dozer gibi iş makinelerinin yer aldığı yaklaşık 250 aracı gece gündüz çalışarak kaldırılan enkaz, günlük ortalama 650 kamyonla taşınıyor

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  • Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Kentte enkazın kaldırılması için ekskavatör, kepçe, dozer gibi iş makinelerinin yer aldığı yaklaşık 250 araç alanda gece gündüz çalışıyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Ekiplerce acil yıkılması gereken yapıların kontrollü yıkımları esnasında ortaya çıkan hafriyatın kaldırılmasında ise günlük ortalama 650 kamyon kentin dört bir yanında görev yapıyor. Bu sayı ihtiyaç halinde gün içinde 700'e kadar çıkartılıyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Depremlerin ardından yaraların sarılması ve enkazın kısa sürede kaldırılması için ekipler yoğun mesai harcarken, hafriyat kentin dışında iki araziye boşaltılıyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Fırıncılar mevkisi ve Yaka Mahallesi olarak bilinen iki bölgede toplam 830 dönümde toplanan enkaz, ayrı yarı kısımlarda depolanıyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Yaka Mahallesi'ndeki 450 dönümlük alana tek yerden giriş yapan kamyonların, plakaları ve sürücülerin bilgileri kayıt altına alınırken, enkazı boşaltan kamyon farklı bir çıkıştan tekrar kente dönüyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Bu alana dökülen enkazda iş makineleri yardımıyla metal, bakır ve demirin geri dönüşümü için ayrıştırma yapılıyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Kamyonlarla taşınan enkazın depolandığı Fırıncılar mevkisinde ise giriş ve çıkışlar kameralarla kayıt altına alınıyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Kentten getirilerek alana boşaltılan binaların enkazına numara veriliyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    İhtiyaç halinde enkaz depolama alanının Fırıncılar mevkisinin 450 dönüme, Yaka Mahallesi'nde 650 dönüme çıkarılacağı belirtildi.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı her iki alanda jandarma ve polis ekipleri 7/24 nöbet tutuyor.
  • Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor

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