İskender Mahallesi'nde Baki Kaya (24) ve babası İsmail Kaya (50) ile E.U. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Baki Kaya, İsmail Kaya ve E.U, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baki Kaya ve İsmail Kaya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.U. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan Baki Kaya, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan E.U, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.