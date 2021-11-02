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Boşanma aşamasındaki kocası tarafından canice öldürdü! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda İrfan T. (42), evden markete gitmek için çıkan boşanma aşamasında olduğu eşi Nursel T.'yi (38) takibe aldı.

Boş ve kimsenin bulunmadığı arazide Nursel T.'nin önünü kesen İrfan T., bir süre konuştuğu kadını defalarca bıçakladı. İrfan T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Geride 3 öksüz çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.’nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.