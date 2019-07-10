Binada hasar meydana geldi

Ferdi Durdu'nun haberine göre yangın, Battalgazi İlçesi İsmetiye Mahallesi Aksoğan Sokak'ta bulunan Ak İş Merkezi'nde meydana geldi.

Binada bulunan ve kullanılmadığı belirtilen asansörden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bu arada binada bulunan ve bağıran bir kadın ise aşağıya indirildi. 112 sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kadın, kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Bu arada esnaflar, sokağın içerisine sürekli araç park edildiğini belirterek, itfaiyenin yangına müdahale ederken zorluk çektiğini, yetkililerin konuyla ilgilenmesini istediler.