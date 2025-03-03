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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Feci kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobildeki bulunan diğer kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:19
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        Malatya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü Kerem Yüksel (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 21.30 sıralarında Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Kerem Yüksel yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarpıp takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı sürücü Kerem Yüksel ve otomobilde bulunan S.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların tüm çabasına karşın sürücü Kerem Yüksel kurtarılamadı. Yaralı S.G'nin tedavisi devam ederken, Kerem Yüksel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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