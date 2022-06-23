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Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı

Malatya'da bir kişi sokak ortasında uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli, cinayette kullanılan silahla birlikte yakalandı

Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı
Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
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AA

Malatya'da sokakta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta yürüyen Ekrem Kaya, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; polis, şüpheliler M.Y, E.Ç, H.S ve H.A.'yı olayda kullanılan silahla yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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