AFAD saat 22.04'te Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.6 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirdi.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2023
AFAD saat 22.04'te Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.6 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirdi.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2023
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